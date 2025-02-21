林岱樺交保被迫搬家 胞弟林岱融70萬元、2助理60萬元交保

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費，昨遭檢調搜索調查後，歷經超過20小時審訊，今清晨才以100萬元交保，並不得與同案被告接觸，因此今在調查人員戒護下搬家，原本檢方聲押她的胞弟林岱融及2助理，不過晚間高雄地院法官裁定林岱融以70萬元交保，2助理各60萬元交保。

據了解，檢方會聲押林岱融及2助理王女及黃女，是因全案涉及6人共10筆帳戶，帳戶中仍有多筆尚待核實的金流，但3人就其中之一的帳戶實際是何人保管、某車輛的購買過程，陳述未盡一致，且3人情誼匪淺，聯繫接觸討論並非難事，有事實足認有勾串未到案共犯、證人之虞，因此遭檢方聲押。

不過高雄地院法官晚間裁定，林岱融以70萬元交保，黃女及王女2助理各60萬元交保，3人均限制住居於戶籍地，且應遵守不得與彼此、其餘潛在共犯及證人為任何形式接觸。