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林岱樺交保被迫搬家 胞弟林岱融70萬元、2助理60萬元交保
民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費，昨遭檢調搜索調查後，歷經超過20小時審訊，今清晨才以100萬元交保，並不得與同案被告接觸，因此今在調查人員戒護下搬家，原本檢方聲押她的胞弟林岱融及2助理，不過晚間高雄地院法官裁定林岱融以70萬元交保，2助理各60萬元交保。
據了解，檢方會聲押林岱融及2助理王女及黃女，是因全案涉及6人共10筆帳戶，帳戶中仍有多筆尚待核實的金流，但3人就其中之一的帳戶實際是何人保管、某車輛的購買過程，陳述未盡一致，且3人情誼匪淺，聯繫接觸討論並非難事，有事實足認有勾串未到案共犯、證人之虞，因此遭檢方聲押。
不過高雄地院法官晚間裁定，林岱融以70萬元交保，黃女及王女2助理各60萬元交保，3人均限制住居於戶籍地，且應遵守不得與彼此、其餘潛在共犯及證人為任何形式接觸。
除了胞弟在晚間交保外，林岱樺也傳出傍晚再次被調查局人員帶往南機站，同時被迫搬家，因林岱樺雖以100萬元交保，但她卻與同樣被告並以30萬元交保的妹妹林岱縝同住，檢方給予交保條件要求她不得與其他涉案被告、證人接觸，因此才會由調查人員戒護搬家。
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