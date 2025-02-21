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檢調辦林岱樺涉詐領助理費 金流疑流宗教協會
高雄檢調偵辦立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金疑案，據了解，檢調掌握林岱樺等人涉嫌雇用人頭助理和政治獻金金流，查辦貪汙治罪條例，利用職務詐取財物等罪嫌。
不過，林岱樺今天獲交保後，聲明捍衛清白，表示「一切依法依規、不貪不取」要為清白而戰、為市民的信任而戰，「不容暗黑逆流，人間有公道，所以公義得以伸張」。
林岱樺為競爭民進黨高雄市長提名及早起步，據悉，檢調自金流發現，支持者的政治獻金轉向宗教團體或基金會，由自家會計事務所作帳，巧立名目支付看板、文宣品及工作人員的開銷。
其中申請助理費部分，疑由林弟操盤，王姓女子當人頭、黃姓女子作帳，將助理費一併流向通法寺下的協會或基金會。
林岱樺雇用助理，應該了解申請助理費應確為助理薪資所得，但金流疑轉向通法寺，而且有證據可看出有人頭助理資料，但沒實際工作內容，檢調認為嫌疑重大，才先聲押林弟及黃、王2人，將全案依查辦貪汙治罪條例，利用職務詐取財物等罪嫌查辦。
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