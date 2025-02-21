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林岱樺涉貪100萬元交保 正國會：支持捍衛清白

中央社／ 台北21日電

民進黨立委林岱樺疑因涉詐領助理費案，高雄地檢署今天依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保。民進黨內正常國家促進會（簡稱正國會）今天聲明表示，相信並支持林岱樺捍衛自身清白。

林岱樺疑因涉詐領助理費案，除辦公室遭檢調人員搜索外，林岱樺昨天上午被帶至法務部調查局南部地區機動工作站，經詢問約16小時後，高雄地檢署今天凌晨2時許，依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居、出境出海。

林岱樺今天上午近7時步出高雄地檢署，面對媒體發表聲明指出，「千錘百鍊，捍衛清白」，在此鄭重聲明，暗黑勢力選擇在此時此刻打擊她，但不會摧折她的意志，縱使傷痕累累，依然會堅定身軀，捍衛清白。

正國會今天也發表聲明指出，司法調查程序應恪遵職守，以事實為依據、以法律為準繩，確保社會大眾對司法體系的信任，也呼籲社會各界，應理性看待此案，減少社會不必要的紛擾。

林岱樺 高雄市

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