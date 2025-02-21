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林岱樺涉詐領助理費案 藍：新潮流刀刀見骨 令人不寒而慄

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
國民黨高市議員白喬茵在臉書質疑，民進黨新潮流系為高市長布局不惜刀刀見骨。圖／翻攝自白喬茵臉書
國民黨高市議員白喬茵在臉書質疑，民進黨新潮流系為高市長布局不惜刀刀見骨。圖／翻攝自白喬茵臉書

劍指下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺涉詐領助理費和違法收受政治獻金，今晨裁定以100萬元交保，限制出境、出海及限制住居。國民黨高雄市議員白喬茵對此質疑，民進黨新潮流自2018年至今對高雄市長的選舉布局，刀刀見骨，到底有何利益讓新系非拿下不可？

白喬茵深夜在臉書發文，彙整2018年至2025年間民進黨新潮流對高雄市長選舉的一連串動作，包括2018年劉世芳退選，新潮流放任陳其邁自生自滅、摔下市長寶座；2020年先鋪天蓋地攻擊賜死市長韓國瑜，再讓反省過後願意和新潮流共享權力的陳其邁回來。

2023年揮劍狠斬趙天麟的立委連任之路，實則提前讓他在兩年後的市長初選出局；2025年用助理費、政治獻金案為由抓走目前民調最高的林岱樺，逼得她不甘心大喊「政治干預司法、司法干預初選」。

白喬茵表示，民進黨人士可以被抓、被關、被醜化，但新潮流利益不能斷，可是看不慣半路加入的烏合之眾排擠到本該屬於新潮流的金錢和權力，敢來搶，就是白目，白目就是欠司法修理。雖然這是民進黨內家務事，但身為高雄市民，看著新潮流對非我族類又妄想問鼎大位者手起刀落、刀刀見骨，不免還是會打冷顫。

她表示，不管未來賴總統屬意誰來選高雄，真心希望市民朋友都不會買單這種簡單粗暴的黑道式政治。

林岱樺捲入詐領助理費案，傷及選情。記者巫鴻瑋／攝影
林岱樺捲入詐領助理費案，傷及選情。記者巫鴻瑋／攝影

林岱樺 高雄市

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