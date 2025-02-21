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林岱樺批檢調強行拘留 檢調說話了

聯合報／ 記者林保光巫鴻瑋／高雄即時報導
立委林岱樺涉案遭檢調帶回調查，交保後批檢調強行拘留。記者張議晨／攝影
立委林岱樺涉案遭檢調帶回調查，交保後批檢調強行拘留。記者張議晨／攝影

對於立委林岱樺對外指控檢調，說有一半的時間都是讓她空耗在那裡，批檢調的行徑是「強行拘留」，檢調都表示「我們沒強行拘留」。

高雄地檢署昨天指揮法務部調查局南部機動工作站，搜索民進黨籍立委林岱樺的辦公室、服務處和住處，林岱樺今晨獲交保後，批檢調「強行拘留」。雄檢表示，過程依照行事訴訟法規定辦理，並沒對她有任何不法措施。

南機組調查人員說，南機站配合檢方調查立委，什麼時候發動、什麼時候偵辦，只能遵照上級指示，是聽命行事，當然檢方也有檢方的考量，不過，對調查林立委已經很和善，對於立委要說「強行拘留」只能表示尊重。

調查人員說，有時查案要有策略，不會一次就給證據，萬一示出證據，很可能對方會「順杆爬上」，但對於查林立委這件案子，檢調有相當證據、有搜索票，還好聲好氣陪聊天，問她助理費問題，她就直接回答「我不知道，你們去問我爸」，可是她爸爸已經去世，而且申請助理費都要立委本人核准，「她怎麼會不知道？」、「是誰在拖誰？」。

調查人員並提及林岱樺的聘用律師葛光輝，是高雄地檢署前襄閱主任檢察官，如果程序上有問題，「律師會不提出來嗎？」認為林岱樺說檢調強行拘留，是「自相矛盾」的說法。

林岱樺 高雄市

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