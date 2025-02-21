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綠營預告早出事？ 藍營：林岱樺主張政治打壓恐加速同黨切割

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨立委許智傑。記者郭韋綺／翻攝
民進黨立委許智傑。記者郭韋綺／翻攝

民進黨立委林岱樺近來呼聲、民調升高，卻因涉貪、政治獻金等案遭檢調搜索約談，衝擊她的初選之路。她高喊政治、司法介入干預初選，表達遭到打壓，此話一出，又讓「國王人馬」總統副祕書長潘孟安、內政部長劉世芳空降高雄的傳言甚囂塵上，對此，立委許智傑今受訪說，機會應該不大。

林岱樺基層實力雄厚，最早表態角逐下屆高雄市長，也最積極、勤跑地方，根據綠營內部民調顯示，林岱樺領先許智傑、邱議瑩、賴瑞隆，還贏過國民黨立委柯志恩，是地方最看好的市長人選，不料卻捲入涉貪和政治獻金案，恐對未來初選不利。

弔詭的是，傳前幾天綠營人士預告林岱樺會出事，遭檢調搜索早有風聲，透露目的就是為了阻止林岱樺出線，對照林昨天遭調查喊出「政治干預司法、司法干預初選」，恐也早有預感。一名藍營人士指出，林岱樺在黨內本就屬孤鳥，沒有太多奧援，如果繼續主張遭政治打壓，恐加速遭同黨切割。

原本民進黨高雄市長初選5搶一，包含立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及前勞動部長許銘春，許銘春受到勞動部職場霸凌案牽連，雖未表態退選，但逐漸淡出戰局，如今林岱樺又中箭，綠營內部盛傳，高層屬意的人選恐另有其人，增加潘孟安、劉世芳空降選高雄的機率。

許智傑今天受訪說，現在不適合談選舉，但就他個人研判，潘孟安和劉世芳來高雄參選的機會應該不大。

林岱樺 潘孟安 高雄市

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