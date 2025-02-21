林岱樺涉助理費案 賴總統：絕不讓政治介入司法

民進黨立委林岱樺涉助理費案，總統府發言人郭雅慧今天表示，林岱樺遭檢方調查，賴清德總統同感驚訝。「賴總統強調，任內絕不讓政治介入司法，也不允許司法介入初選！總統重申態度一如過往，不分黨派不問何人，請司法明鏡高懸、毋枉毋縱」。

林岱樺涉助理費案，昨天林被帶進調查局南部機動組時，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。林岱樺今天100萬元交保，她發表聲明表示，千錘百鍊、捍衛清白，「我是林岱樺，面對打擊，我會挺直站立，不會屈膝跪下。」

林岱樺表示，要鄭重聲明，暗黑的勢力，選擇在此時此刻打擊她，不但不會摧折她的意志，縱使傷痕累累，依然會堅定身軀捍衛清白。高雄市民以24年、將近9000天的時間檢驗，知道她經過千錘百鍊，一切依法依規、不貪不取，所以要為清白而戰、為市民24年來的信任而戰。