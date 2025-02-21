聽新聞
0:00 / 0:00
助理費問題連環爆 全國正副議長們將提案向中央建議修法
近期包括台北市議員陳怡君、立委林岱樺接連爆出助理費爭議，據傳24日全國地方正副議長聯誼會活動，正副議長們將提案向中央發聲盼修法。全國地方正副議長聯誼會長蔣根煌今證實此事，會由高雄市議長提案，其他人附議方式，向中央發聲。
蔣根煌表示，助理費問題一直都是大家討論焦點，他們經常與國外議會交流，他舉日本為例，日本議會就是匡列一定額度，由議員自由使用與發揮，不會規定一定要執行什麼工作，才符合助理的資格。
蔣根煌說，議員工作繁雜，從民眾陳情，到與政府人員溝通，另外協助協調地方許多大小事務，很難去定義所謂的「工作」內容，實在容易讓民代誤觸法網，這也是他目前普遍聽到正副議長們認為應該要修法的意見。
蔣根煌說，當天會議應該會由高雄市議會的議長來提案，其他人會附議提案，提案人會再向中央反映相關修法意見。
立院去年修正民代支給條例，調高直轄市議員、縣市議員助理費，為了強化監督，各縣市議會除按名冊提撥費用，也會要求僱傭雙方簽署公文，確認薪資。另立法院助理、地方議員助理性質不同，立法院助理雇主是立法院，而地方議會助理的雇主是議員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言