助理費問題連環爆 全國正副議長們將提案向中央建議修法

近期包括台北市議員陳怡君、立委林岱樺接連爆出助理費爭議，據傳24日全國地方正副議長聯誼會活動，正副議長們將提案向中央發聲盼修法。全國地方正副議長聯誼會長蔣根煌今證實此事，會由高雄市議長提案，其他人附議方式，向中央發聲。

蔣根煌表示，助理費問題一直都是大家討論焦點，他們經常與國外議會交流，他舉日本為例，日本議會就是匡列一定額度，由議員自由使用與發揮，不會規定一定要執行什麼工作，才符合助理的資格。

蔣根煌說，議員工作繁雜，從民眾陳情，到與政府人員溝通，另外協助協調地方許多大小事務，很難去定義所謂的「工作」內容，實在容易讓民代誤觸法網，這也是他目前普遍聽到正副議長們認為應該要修法的意見。

蔣根煌說，當天會議應該會由高雄市議會的議長來提案，其他人會附議提案，提案人會再向中央反映相關修法意見。

立院去年修正民代支給條例，調高直轄市議員、縣市議員助理費，為了強化監督，各縣市議會除按名冊提撥費用，也會要求僱傭雙方簽署公文，確認薪資。另立法院助理、地方議員助理性質不同，立法院助理雇主是立法院，而地方議會助理的雇主是議員。