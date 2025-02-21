快訊

經典賽／中華隊首戰西班牙！台鋼陳宇宏先發 運彩賭盤看好大勝

國光客運乘客突昏倒…司機直接開進基隆長庚急診 惜仍不治

柯基溜滑板神技炸裂！下樓梯後還能滑行再推進 網驚呼不科學：這是AI吧

聽新聞
0:00 / 0:00

助理費問題連環爆 全國正副議長們將提案向中央建議修法

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議長蔣根煌（圖中）今天參加新北市議會國民黨團幹部交接。記者葉德正／攝影
新北市議長蔣根煌（圖中）今天參加新北市議會國民黨團幹部交接。記者葉德正／攝影

近期包括台北市議員陳怡君、立委林岱樺接連爆出助理費爭議，據傳24日全國地方正副議長聯誼會活動，正副議長們將提案向中央發聲盼修法。全國地方正副議長聯誼會長蔣根煌今證實此事，會由高雄市議長提案，其他人附議方式，向中央發聲。

蔣根煌表示，助理費問題一直都是大家討論焦點，他們經常與國外議會交流，他舉日本為例，日本議會就是匡列一定額度，由議員自由使用與發揮，不會規定一定要執行什麼工作，才符合助理的資格。

蔣根煌說，議員工作繁雜，從民眾陳情，到與政府人員溝通，另外協助協調地方許多大小事務，很難去定義所謂的「工作」內容，實在容易讓民代誤觸法網，這也是他目前普遍聽到正副議長們認為應該要修法的意見。

蔣根煌說，當天會議應該會由高雄市議會的議長來提案，其他人會附議提案，提案人會再向中央反映相關修法意見。

立院去年修正民代支給條例，調高直轄市議員、縣市議員助理費，為了強化監督，各縣市議會除按名冊提撥費用，也會要求僱傭雙方簽署公文，確認薪資。另立法院助理、地方議員助理性質不同，立法院助理雇主是立法院，而地方議會助理的雇主是議員。

修法 林岱樺 蔣根煌 高雄市

延伸閱讀

林岱樺批暗黑勢力 黃國昌：是賴的東廠或新潮流？

林岱樺是否脫黨參選各界關注 若綠營分裂將成民進黨一大警訊

稱林岱樺風波為綠營內鬥 賴士葆：因不是賴清德最愛

林岱樺涉貪獲交保 林弟等3人未吐實...檢聲押

相關新聞

助理費問題連環爆 全國正副議長們將提案向中央建議修法

近期包括台北市議員陳怡君、立委林岱樺接連爆出助理費爭議，據傳24日全國地方正副議長聯誼會活動，正副議長們將提案向中央發聲...

正國會：相信並支持林岱樺捍衛自身清白

民進黨立委林岱樺涉入司法案件，高雄地檢署調查中。民進黨派系正常國家促進會今天表示，相信並支持林岱樺捍衛自身清白。

影／綠營熱議「今天林岱樺明天陳亭妃」 謝龍介：清德兄該出來了

民進黨立委林岱樺遭檢調偵訊，「今日林岱樺，明日陳亭妃」說法迅速擴散，綠營鄉親也關切台南立委陳亭妃處境。陳可能的對手國民黨...

林岱樺批暗黑勢力 黃國昌：是賴的東廠或新潮流？

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費等案，今晨依涉犯貪汙治罪條例100萬元交保。林岱樺說，暗黑勢力選擇在此刻打擊她，她會捍衛清白...

林岱樺案延燒 朱立倫：賴清德兩把刀綠民代「感受深」

國民黨主席朱立倫今天到花蓮，批評賴清德總統把「司法」、「罷免」兩把刀放手上，到處鬥，「不聽話就辦誰」這句話不只藍營民代，...

助理費比照國務機要費除罪化？柳采葳：應花在公務上

立委林岱樺及台北市議員陳怡君等中央、地方民代，涉及助理費案遭檢調偵辦，引發關注。據指出，24日將在台南舉辦的全國正副議長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。