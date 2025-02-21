影／綠營熱議「今天林岱樺明天陳亭妃」 謝龍介：清德兄該出來了

民進黨立委林岱樺遭檢調偵訊，「今日林岱樺，明日陳亭妃」說法迅速擴散，綠營鄉親也關切台南立委陳亭妃處境。陳可能的對手國民黨立委謝龍介表示，陳亭妃會不會出事，他不敢預測，但從前議長郭信良等案件來看「斧鑿斑斑」，政治力介入打壓才會傳聞四起，「清德兄應該出來正一下視聽」。

日前民進黨台北市議員陳怡君因助理費案被搜索，陳怡君、林岱樺都出身正國會，陳怡君和投入台南市長選舉多年的陳亭妃結盟。地方綠營人士指出，陳亭妃、林岱樺都被歸類「不聽話的非賴系」，林岱樺現在被砍、「陳亭妃出事只是遲早的事」。

今天台南許多綠營支持者打電話到電台、在網路社群討論內容，很少人提到林岱樺是因為「賴清德大公無私，連自家立委也照辦」；多數藍營甚至連綠營的地方人士都認為這是清算黨內「非賴系」又想要更上一層樓的人，很多人都說「陳亭妃完全符合所有條件」，會是下一個目標。

針對「非賴系」若想上位，都可能「出狀況」的說法四處流傳。謝龍介表示，司法被執政者操縱、是對民族最大的傷害。這是很危險的，很可能會讓台灣從民主走向民粹，最後變成極權。謝龍介認為賴清德總統應該明白表態、「以正視聽」。