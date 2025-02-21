林岱樺批暗黑勢力 黃國昌：是賴的東廠或新潮流？

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費等案，今晨依涉犯貪汙治罪條例100萬元交保。林岱樺說，暗黑勢力選擇在此刻打擊她，她會捍衛清白。民眾黨立院黨團總召黃國昌質疑，暗黑勢力指的是民進黨政府，還是賴清德控制的東廠或新潮流？民眾黨團副總召張啓楷則說，「今天的柯文哲，下一個會是林岱樺？」

民眾黨團今上午開時事回應記者會，針對林岱樺涉詐領助理費等案，黃國昌表示，林岱樺的個案，按照證據、法律原則辦案，相信是民主法治、國家社會，對台灣法治應該要有的期許，但在政治上值得賴清德總統思考的事情是，自家立委林岱樺為何會高喊「政治干預司法、司法干預初選」，這12字非常重。

黃國昌說，林岱樺交保後稱不會跟「暗黑勢力」低頭，想請問賴清德「暗黑勢力」指的是整個民進黨政府，還是賴清德控制的東廠或新潮流？這已經不是在野黨立委這樣講，這對於台灣的司法造成的傷害無與倫比。

黃國昌還說，回到賴清德講的「菩薩畏因、眾生畏果」，為什麼林岱樺會講這樣的話？賴清德要好好想清楚，不要讓台灣司法被民進黨的政治利益一再摧殘。

民眾黨團副總召張啓楷則認為，林岱樺認證民進黨政治黑手干預司法，大家已經開始在猜，「下一個會是民進黨立委陳亭妃嗎？」昨天被羈押禁見的民進黨北市議員陳怡君，當初跟陳亭妃一個選中評委、一個選中執委，兩人因為這樣被正國會除名，很多人都在提醒，陳亭妃目前是台南市長民進黨初選民調第一名，林岱樺也是高雄市長民進黨初選第一名，處理完高雄的，是不是接下來提醒陳亭妃要小心。

張啓楷說，民進黨如此資深的林岱樺，都高喊政治干預司法，賴總統跟民進黨是否應該好好反省這件事。林岱樺之前對柯文哲案的評論是「偵辦民眾黨前主席柯文哲跟桃園前市長鄭文燦，是賴清德總統很讓她很感佩的地方。賴清德一身擔起，只要是違法黑金的，一手處理。」如今的柯文哲，下一個可能會是林岱樺，而今天林岱樺，會是明天陳亭妃嗎？