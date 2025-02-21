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林岱樺案延燒 朱立倫：賴清德兩把刀綠民代「感受深」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨主席朱立倫（左三）今天到花蓮，批評賴清德總統把司法、罷免兩把刀拿在手上，到處鬥，不只在野黨，連黨內不同派系也要鬥。記者王燕華／攝影
國民黨主席朱立倫（左三）今天到花蓮，批評賴清德總統把司法、罷免兩把刀拿在手上，到處鬥，不只在野黨，連黨內不同派系也要鬥。記者王燕華／攝影

國民黨主席朱立倫今天到花蓮，批評賴清德總統把「司法」、「罷免」兩把刀放手上，到處鬥，「不聽話就辦誰」這句話不只藍營民代，連民進黨的民代都感受深刻，不然不會喊這麼大聲「司法被政治操控」。

朱立倫今天參加國民黨花蓮縣黨部新春團部，致詞時說，大家都希望安居樂業，但家和萬事興好像不存在民進黨、賴清德總統的字典裡。

他批評賴清德「沒有和，只有鬥」，上任前就指示民進黨團要戰鬥，不但要鬥在野黨，現在鬥不過癮，還要鬥黨內不同派系的人，方法就是「兩把刀放手上」，一把刀是司法，不聽話就辦誰，另一把刀就是罷免，且不需要任何理由，唯一理由就是「你不是民進黨、不是賴德清的人」，就要罷免，這去年在基隆辦過一次，法院已還市長清白。

朱立倫說，財劃法讓花蓮一年拿回161億，所以民進黨要罷免傅崐萁，藍又修法讓80歲以上免巴氏量表，造福長輩，去年超徵5283億元稅收，國民黨提出花4成每人發1萬元，只要2千多億元，這些民進黨全部反對，不聽民進黨統統要罷免，「台灣已經天黑一邊」。

朱立倫質疑，美國、新加坡都說要退稅，新加坡做第六次，美國也不是第一次做，其他國家都是執政黨在宣佈，我們卻是執政黨反對，在野黨在逼這件事。

他也提到總預算，表示通過2兆9300億元，比去年還高800元億，若不夠可以動用預備金、依照預算法流用預算，或者追加預算，若遭凍結也可到立院報告，按照規定來，民進黨反對的理由只是要集錢又集權。

朱立倫說，國民黨這會期將繼續推動福國利民的法案，包括還稅於民、增加國定假日，只要對民眾有利，一定全力推動。

國民黨花蓮縣黨部今天舉辦新春團拜，黨主席朱立倫，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、鄭天財等多人出席。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣黨部今天舉辦新春團拜，黨主席朱立倫，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、鄭天財等多人出席。記者王燕華／攝影
國民黨主席朱立倫（左三）今天到花蓮，參加縣黨部新春團拜。記者王燕華／攝影
國民黨主席朱立倫（左三）今天到花蓮，參加縣黨部新春團拜。記者王燕華／攝影

朱立倫 林岱樺 民進黨 賴清德 高雄市

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