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助理費比照國務機要費除罪化？柳采葳：應花在公務上

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供
台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供

立委林岱樺及台北市議員陳怡君等中央、地方民代，涉及助理費案遭檢調偵辦，引發關注。據指出，24日將在台南舉辦的全國正副議長聯誼會活動，多位正副議長有意在會中討論，盼中央修正「會計法」比照國務機要費除罪化。對此，台北市議員柳采葳認為，確保助理費都花在公務支出上，才是重點。

柳采葳表示，針對最近助理費的爭議，其實大多數的基層民代，非常的辛苦，都是入不敷出，因為要付出的選項非常多，包含像是送水、送飲料、送小零食等等，這些都是很大的一筆花費，還有服務處的人事開銷，以及水電費等，對基層民代來說，負擔的壓力非常大。

她說，對於助理費，最近有人認為，被當成是鬥爭的工具，會讓基層民代無所適從，助理費爭議如果淪為政治鬥爭的籌碼，就當然可以有討論的空間，但是不是應該當成除罪化？她認為，應該是讓支應的方式合理化，確保助理費都花在公務支出上，才是重點。

林岱樺 柳采葳 陳怡君

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