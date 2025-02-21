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林岱樺是否脫黨參選各界關注 若綠營分裂將成民進黨一大警訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
檢調大動作出手搜索約談，消耗她基層力量，林岱樺恐從綠營高雄市長初選提前出局。圖／取自林岱樺臉書
檢調大動作出手搜索約談，消耗她基層力量，林岱樺恐從綠營高雄市長初選提前出局。圖／取自林岱樺臉書

民進黨立委林岱樺涉詐助理費、政治獻金案，昨遭檢調約談，她被帶進調查局南機組在門口高喊「政治干預司法、司法干預初選」，今天交保更強硬宣示，面對打擊不會屈膝跪下，是否為脫黨參選高雄市長埋下伏筆，各界關注。

林岱樺的下一步牽動綠營高雄市長布局，政壇人士分析，若林的反彈持續發酵，綠營分裂恐讓藍營漁翁得利，將是民進黨的一大警訊。林岱樺有7屆連任立委的基層實力，擁有死忠鐵粉，雖不足以當選市長，但若評估脫黨參選，確實有可能造成影響民進黨地方選舉大局。

目前綠營表態參選的4名立委，以林岱樺民調最高，贏過國民黨柯志恩的機率高，另外3人小贏，但都跟柯的差距接近，林再參選，綠營分裂局面下，難料高雄市長最後拱手讓人。

政壇人士說，以林岱樺強硬個性，脫黨參選是有可能的，但以她政黨經歷從政這麼多年，以及身邊謀士勸進與否，她可能會陷入長考，由於民進黨支持者是鐵板一塊，未獲黨提名，幾乎沒有當選的機會，林選擇退一步，還能保住立委。

不過，林岱樺遭搜索約談，被外界定調是黨內出手打擊非賴系、提前清理戰場，也有人解讀可能為潛在市長人選潘孟安排除障礙，是否持續引發林的支持者反彈擴大，用選票來制衡，都有待評估觀察，以及黨後續對她的態度和立場，都將是林岱樺琢磨思考下一步的重點。

政界人士說，但無論如何，這次檢調大動作出手，消耗她基層力量，恐從綠營高雄市長初選提前出局。

民進黨立委林岱樺涉詐助理費、政治獻金案遭檢調約談。記者巫鴻瑋／攝影
民進黨立委林岱樺涉詐助理費、政治獻金案遭檢調約談。記者巫鴻瑋／攝影

林岱樺 民進黨 高雄市

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