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稱林岱樺風波為綠營內鬥 賴士葆：因不是賴清德最愛
民進黨立委林岱樺正積極爭取高雄市長參選提名，昨日卻傳捲入政治獻金疑雲及詐領助理費，住家、辦公室等均被搜索。國民黨立委賴士葆今日表示，感覺是民進黨內鬥爭，林岱樺不是賴清德總統的最愛，最愛可能是總統府秘書長潘孟安、內政部長劉世芳等，政治是否真凌駕司法？
針對林岱樺疑涉案，賴士葆說，當然是希望司法歸司法，林岱樺也好，台北市議員陳怡君也好，要面對司法。但同樣另外一個角度是，怎麼會都是正國會的或者非賴系的被針對？感覺上好像是民進黨內部派系鬥爭非常厲害。
賴士葆表示，特別是林岱樺，要選高雄市長，民調又是第一名，明顯她不是賴清德的最愛，賴清德的最愛可能是潘孟安或是劉世芳，外面就會覺得是不是政治真的凌駕了司法？
關於如何看「今日林岱樺，明日陳亭妃」這句在綠營內部流傳的話，賴士葆說，外面有很多這樣的說法，民進黨立委陳亭妃自己要先預測準備，因畢竟不是賴清德人馬，且關於台南市長的參選人，大家都知道，賴清德一定屬意子弟兵、民進黨立委林俊憲，問題是林的民調輸給陳亭妃輸很多。今天林岱樺，會不會明天變成陳亭妃，這有待觀察，現在不知道。
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