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林岱樺涉貪獲交保 林弟等3人未吐實…檢認有串證之虞聲押

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林岱樺涉貪獲交保 林弟等3人未吐實...檢聲押

聯合報／ 記者林保光巫鴻瑋／高雄即時報導
民進黨立委林岱樺涉嫌違反貪汙治罪條例，經檢方漏夜偵訊，今上午順利交保步出地檢署。記者巫鴻瑋／攝影
民進黨立委林岱樺涉嫌違反貪汙治罪條例，經檢方漏夜偵訊，今上午順利交保步出地檢署。記者巫鴻瑋／攝影

民進黨立委林岱樺涉政治獻金及詐領助理費案，檢調偵查18小時，高雄地檢署今晨諭知林岱樺與通法寺住持釋煌智各100萬元交保、林妹林岱縝和服務處工作人員孟姓女子分別30萬元、10萬元交保，但聲押林弟林岱融及另2名工作人員當中。

雄檢查辦林岱樺涉政治獻金及詐領助理費，昨天至今天清晨，在近24小時搜索、偵訊林岱樺和其他涉案人及證人共20多人，檢方僅聲押林弟和黃姓、王姓等2名工作人員，未聲押林岱樺，理由令外界狐疑，但檢方未對外聲明理由，據悉，檢方「基於各種評估，有些事證仍待調查」才未聲押林岱樺，但已對林岱樺限制住居及出境出海，「絕無政治考量」。

據了解，通法寺住持釋煌智涉政治獻金案，由於最近他的父親去世，他希望能為父親的後事善後，檢方才讓他同和林岱樺一樣，以100萬元交保。林妹林岱縝和孟姓女工作人員，檢方認為她們涉案情節輕微，讓她們交保。

不過，林弟林岱融和王姓、黃姓2工作人員，疑了解助理費和政治獻金內容，但未吐實，檢方認為他們涉貪汙治罪條例犯罪嫌疑重大，並有串證之虞，今晨才向法院聲押這3人。檢方未聲押林岱樺，反而聲押林弟和工作人員，也有可能是辦案手法，要以外圍人員鞏固事證，事後再查辦林岱樺等人。

林岱樺將投入民進黨初選高雄市長，今天清晨獲交保步出高雄地檢署，立即對外發表聲明，表示「千錘百鍊、捍衛清白，我林岱樺在此鄭重聲明，暗黑的勢力選擇在此時此刻打擊我，不但不會摧折我的意志，縱使傷痕累累，我依然會堅定身軀、捍衛清白。」

林岱樺表示，「高雄市民以24年、將近9000天的時間檢視林岱樺，知道我經過千錘百鍊，一切依法依規、不貪不取，所以我要為清白而戰，為市民24年來的信任而戰，我的信仰是天理、是公道，世間有天理，所以不容暗黑逆流，人間有公道，所以公義得以伸張」，並認為「面對打擊，我會挺直站立，不會屈膝跪下」。

林岱樺 高雄市

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