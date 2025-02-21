快訊

林岱樺涉貪獲交保 林弟等3人未吐實…檢認有串證之虞聲押

iPhone 17 Air太薄「續航陷危機」？蘋果用iPhone 16e找到解方了

竹科人崩潰！國1新竹系統「紫爆」 聯結車翻車+3車追撞

涉貪100萬交保 林岱樺：千錘百鍊 捍衛清白

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林岱樺。圖／林岱樺辦公室提供
民進黨立委林岱樺。圖／林岱樺辦公室提供

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，今早6時100萬元交保。林岱樺發表聲明表示，千錘百鍊、捍衛清白，「我是林岱樺，面對打擊，我會挺直站立，不會屈膝跪下。」

林岱樺指出，要鄭重聲明，暗黑的勢力，選擇在此時此刻打擊她，不但不會摧折她的意志，縱使傷痕累累，依然會堅定身軀捍衛清白。高雄市民以24年、將近九千天的時間檢驗，知道她經過千錘百鍊，一切依法依規、不貪不取，所以要為清白而戰、為市民24年來的信任而戰。

林岱樺表示，她的信仰是天理、是公道。世間有天理，所以不容暗黑逆流；人間有公道，所以公義得以伸張，「林岱樺是高雄的女兒，不可能接受任何莫須有的羞辱，因為任何莫須有的羞辱，不僅是踐踏我的尊嚴，也是踐踏高雄的顏面」。

林岱樺

延伸閱讀

涉貪汙交保步出地檢署 林岱樺：暗黑勢力不會摧折我

快訊／林岱樺涉貪100萬元交保！ 限制出境、出海、住居

林岱樺涉貪案 通法寺住持百萬、胞妹30萬交保 疑金流來自政治獻金

高雄住家遭搜索 林岱樺媽媽喊冤：我們選舉只欠選票「不欠錢」

相關新聞

涉貪汙交保步出地檢署 林岱樺：暗黑勢力不會摧折我

民進黨立委林岱樺涉嫌違反貪汙治罪條例，經檢方漏夜偵訊，今清晨6點裁定100萬元交保，並限制出境出海及住居，她在今天上午6...

林岱樺涉貪獲交保 林弟等3人未吐實...檢聲押

民進黨立委林岱樺涉政治獻金及詐領助理費案，檢調偵查18小時，高雄地檢署今晨諭知林岱樺與通法寺住持釋煌智各100萬元交保、...

快訊／林岱樺涉貪100萬元交保！ 限制出境、出海、住居

積極投入下屆高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺涉嫌違反貪污治罪條例，昨上午遭檢調帶走調查後，今凌晨移送高雄地檢署，檢方經漏夜...

涉貪100萬交保 林岱樺：千錘百鍊 捍衛清白

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，今早6時100萬元交保。林岱樺發表聲明表示，千錘百鍊、捍衛清白，「我是林岱樺，面對打擊，我...

林岱樺涉貪案 通法寺住持百萬、胞妹30萬交保 疑金流來自政治獻金

民進黨立委林岱樺捲入政治獻金疑雲及詐領助理費案，今凌晨移送高雄地檢署漏夜偵訊，同樣遭移送的還有通法寺住持釋煌智及林岱樺的...

人物側寫／林岱樺黨內朋友不多 曾轟扁機要費案

民進黨立委林岱樺在政壇廿四年，甜美笑容常掛臉上，地方上的形象親民陽光，但她「孤鳥」性格導致黨內朋友不多，反差極大。這次她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。