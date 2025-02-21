涉貪100萬交保 林岱樺：千錘百鍊 捍衛清白

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，今早6時100萬元交保。林岱樺發表聲明表示，千錘百鍊、捍衛清白，「我是林岱樺，面對打擊，我會挺直站立，不會屈膝跪下。」

林岱樺指出，要鄭重聲明，暗黑的勢力，選擇在此時此刻打擊她，不但不會摧折她的意志，縱使傷痕累累，依然會堅定身軀捍衛清白。高雄市民以24年、將近九千天的時間檢驗，知道她經過千錘百鍊，一切依法依規、不貪不取，所以要為清白而戰、為市民24年來的信任而戰。

林岱樺表示，她的信仰是天理、是公道。世間有天理，所以不容暗黑逆流；人間有公道，所以公義得以伸張，「林岱樺是高雄的女兒，不可能接受任何莫須有的羞辱，因為任何莫須有的羞辱，不僅是踐踏我的尊嚴，也是踐踏高雄的顏面」。