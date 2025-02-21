涉貪汙交保步出地檢署 林岱樺：黑暗勢力不會摧折我

民進黨立委林岱樺涉嫌違反貪汙治罪條例，經檢方漏夜偵訊，今清晨6點裁定100萬元交保，並限制出境出海及住居，她在今天上午6點57分步出高雄地檢署，立刻在地檢署大門發表聲明，「暗黑的勢力選擇在此時此刻打擊我，不會摧折我的意志」。

「千錘百鍊、捍衛清白，我林岱樺在此鄭重聲明，暗黑的勢力選擇在此時此刻打擊我，不但不會摧折我的意志，縱使傷痕累累，我依然會堅定身軀、捍衛清白。」林岱樺步出高雄地檢署立刻拿出事先準備好的聲明稿發表聲明。

她強調，「高雄市民以24年，將近9000天的時間檢視林岱樺，知道我經過千錘百鍊，一切依法依規、不貪不取，所以我要為清白而戰，為市民24年來的信任而戰，我的信仰是天理、是公道，世間有天理，所以不容暗黑逆流，人間有公道，所以公義得以伸張」。

聲明最後提到，「林岱樺是高雄的女兒，不可能接受任何莫須有的羞辱，因為任何莫須有的羞辱，不僅是踐踏我的尊嚴，也是踐踏高雄的顏面，我是林岱樺，面對打擊，我會挺直站立，不會屈膝跪下。」

林岱樺因捲入政治獻金疑雲及詐領助理費案，昨上午遭檢調帶走調查後，今凌晨移送高雄地檢署，經檢方漏夜偵訊，清晨6時許檢察官裁定林岱樺以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居。

林岱樺今凌晨2點35分遭移送至高雄地檢署，雖在調查局南區機動工作組歷經16小時約談調查，但她抵達地檢署後，仍微笑面對鏡頭，但口中不停指控檢調，斥檢調「查了整天都沒有證據」。

林岱樺指出，昨白天至深夜的調查過程中，調查人員幾乎有一半的時間都是讓她空耗在那，她在調查局南區機動工作組甚至抽空「靜坐」，不滿檢調人員對她問話超過12、13個小時以上，竟然有一半的時間是空檔，認為檢調人員的行徑是「強行拘留」。