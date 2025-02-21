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快訊／林岱樺涉貪100萬元交保！ 限制出境、出海、住居
積極投入下屆高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺涉嫌違反貪污治罪條例，昨上午遭檢調帶走調查後，今凌晨移送高雄地檢署，檢方經漏夜複訊，清晨6時許裁定林岱樺以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居。
林岱樺今凌晨2點35分遭移送至高雄地檢署，雖在調查局南區機動工作組歷經約16小時約談調查，但她抵達地檢署後，仍微笑面對鏡頭，但口中不停指控檢調，斥檢調「查了整天都沒有證據」。
林岱樺指出，昨白天至深夜的調查過程中，調查人員幾乎有一半的時間都是讓她空耗在那，她在調查局南區機動工作組甚至抽空「靜坐」，不滿調查人員對她問話超過12、13個小時以上，竟然有一半的時間是空檔，認為調查人員是「強行拘留」。
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