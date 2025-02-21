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林岱樺涉貪案 通法寺住持百萬、胞妹30萬交保 疑金流來自政治獻金
民進黨立委林岱樺捲入政治獻金疑雲及詐領助理費案，今凌晨移送高雄地檢署漏夜偵訊，同樣遭移送的還有通法寺住持釋煌智及林岱樺的胞妹林岱縝等人，稍早釋煌智及林岱縝已分別諭知100萬元及30萬元交保，離開高雄地檢署時快閃不發一語。
據了解，林岱樺因篤信佛教，與仁武通法寺有密切互動，因此傳出林岱樺曾向工業區廠商募款贊助通法寺活動，甚至通法寺的法師更是林岱樺的智囊團，在她選舉期間給予不少協助，遭懷疑通法寺的部分可疑金流，可能與林岱樺政治獻金有相關性。
林岱樺今凌晨2時許遭移送時，控檢調查無證據強行拘留她，她更透露檢調長時間偵訊，卻大多時候在空耗，她因此在接受調查局調查時，時間多到有空檔「靜坐」打坐。
林岱樺的胞妹林岱縝及通法寺住持釋煌智昨晚分別在9時許及10時許就已到高雄地檢署接受偵訊，直到今凌晨4時許前後步出地檢署，分別以30萬元及100萬元交保，但面對鏡頭仍保持不發一語，對涉案情形不願多談。
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