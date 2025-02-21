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凌晨遭移送地檢署 林岱樺：強行拘留、查了整天沒證據
積極投入下屆高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，捲入政治獻金疑雲及詐領助理費，昨上午遭調查局南機站帶回約詢，直到今凌晨2點35分才被移送至高雄地檢署，面對鏡頭她指控檢調「查了整天都沒有證據、偵訊了將近超過12、13個小時以上、強行拘留」。
林岱樺今凌晨2點35分遭移送至高雄地檢署，下車時仍鎮定面對鏡頭，向外界指控檢調「查了整天都沒有證據，幾乎有一半的時間都是讓我空耗在那邊，甚至還有時間靜坐，甚至偵訊了將近超過12、13個小時以上，竟然我有一半的時間是空檔、強行拘留」。
昨上午拂曉高雄地檢署突指揮調查局多單位兵分多路搜索，將林岱樺列被告帶回，林岱樺昨上午10時許被帶進調查局南部機動組時，不僅拿出預先準備的字條向外界展示喊話，還對著鏡頭大喊「政治干預司法、司法干預初選」。
檢調鎖定她涉入政治獻金疑雲、詐領助理費，不僅將她帶回，還搜索她的國會辦公室、服務處及住家，以及傳出涉嫌協助通法寺向選區廠商索要捐款，就連通法寺住持都被檢調帶走調查。
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