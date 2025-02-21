人物側寫／林岱樺黨內朋友不多 曾轟扁機要費案

民進黨立委林岱樺在政壇廿四年，甜美笑容常掛臉上，地方上的形象親民陽光，但她「孤鳥」性格導致黨內朋友不多，反差極大。這次她力爭高雄市長選舉黨內提名，因涉詐領助理費及政治獻金案，面臨政治生涯最大難關。

高雄市長陳其邁明年卸任，黨內至少五人表態爭取接班，去年林岱樺陣營陸續釋出「民調第一」的結果，聲量居高，卻遭不少異議，甚至傳出綠營其他有意參選市長的立委擬整合夾攻她，對手立委邱議瑩更直言，寧願整合也不會讓林岱樺被提名，讓黨內初選平添變數。

林岱樺早年曾是新潮流成員，這次表態參選下屆高雄市長，選擇投入正國會，也是正國會在高雄唯一一席立委，她也與湧言會合縱連橫。林岱樺長期茹素，在同婚及宗教議題立場保守。

五十三歲林岱樺是七屆資深立委，問政敢鳴敢放，前總統陳水扁涉國務機要費案，林岱樺在黨內開第一槍要陳知所進退。曾獲黨內提名參選高雄縣長，因縣市合併夢碎，後雖表態爭取參選高雄市長，但黨內初選又輸給陳其邁。

此次問鼎下屆高雄市長，無論清晨淨山或夜市掃街，林岱樺都不缺席，「有陳其邁就有她，沒陳其邁也有她」，讓選民直說「每次都遇到她，我家已有好幾把林岱樺送的扇子」。知情人士認為她應是高雄綠營中資金最雄厚者，不過檢調大動作出手，已傷及林人設形象。