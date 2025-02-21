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高市長選情／林岱樺民調領先 菊系想整合對決

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
林岱樺被帶進調查局南部機動組時，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。記者張議晨／攝影
林岱樺被帶進調查局南部機動組時，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。記者張議晨／攝影

民進黨立委林岱樺涉入司法案件，由於林岱樺在高雄市長選舉民調領先，民進黨內也出現其他幾位「菊系」市長參選人整合力抗林岱樺風聲，此時爆出司法案件，格外引發陰謀論聯想。黨內人士表示，若案情不單純是助理費案，另有貪瀆情事，那林形同「市長出局了」。

目前綠營檯面上表明參選二○二六年高雄市長的包括立委林岱樺、邱議瑩賴瑞隆和許智傑。勞動部前部長許銘春在勞動部霸凌案後，近來已轉趨低調，高雄競選辦公室也已熄燈，形同在高雄市長選戰中提早出局。

由於林岱樺民調領先，綠營高雄市長初選態勢已出現派系整合風聲，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑同屬「菊系」，可能先行整合出一組人馬，再與林岱樺一對一初選。

據了解，菊系內部整合並非空穴來風，已有參選人主動遞出橄欖枝，先後與另外兩位市長參選人提整合之事，但未獲明確回應，目前仍是各自努力衝人氣，還未到攤牌時刻。

派系人士分析，最後三人仍會在派系有力人士協調下取得共識，先進行民調推派支持度最高的一人，代表菊系與林岱樺一對一決勝負，如此一來壓下林岱樺的可能性提高，也比較能讓林岱樺口服心服，有利初選後的整合。

林岱樺自知是黨內孤鳥，只能訴求民意支持，拚命跑基層和民眾博感情，並尋求和黨內其他派系合作，過年前跑鳳山果菜市場拜票時，湧言會市議員幾乎傾巢而出陪同掃街，似乎透露出雙方合作端倪。

如今林岱樺爆出司法案件，菊系要先行整合的動機已出現動搖，是否打亂綠營派系初選布局，將隨司法案件進展影響選情。

林岱樺 民進黨 賴瑞隆 邱議瑩 高雄市

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