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「今日林岱樺，明日陳亭妃」 耳語在綠營擴散：非賴系想上位恐被清算

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁林銘翰徐白櫻宋原彰／連線報導
民進黨立委林岱樺捲入詐領助理費疑雲，遭到高雄地檢署指揮檢調大批人馬大動作搜索調查。記者巫鴻瑋／攝影
民進黨立委林岱樺捲入詐領助理費疑雲，遭到高雄地檢署指揮檢調大批人馬大動作搜索調查。記者巫鴻瑋／攝影

立法院下周二開議，民進黨立委林岱樺涉入司法案件昨天被檢調帶回偵訊，「今日林岱樺，明日陳亭妃」耳語在綠營內快速擴散，暗示民進黨內「非賴系」若想上位，都可能「出狀況」。

中廣前董事長趙少康表示，民進黨初選內鬥凶狠，早就不是新聞，而且越綠的地方鬥得越凶，民進黨有五個人表態要選高雄市長，林岱樺高調掛看板，不斷自稱民調第一，賴清德怎麼會容得下她？

陳怡君想結盟陳亭妃

趙少康指出，才早幾天，民進黨台北市議員陳怡君剛因為助理費案被搜索，陳怡君、林岱樺都出身正國會，陳怡君和想選台南市長的陳亭妃結盟，陳亭妃、林岱樺都是不聽話的「非賴系」，出事只是遲早的事。

綠營網路社群也出現同樣狀況，不分藍綠支持者主要討論方向，並非賴清德大公無私，連自家立委也照辦，而是解讀為這是針對黨內「非賴系」又想上位者的清算。並點名陳亭妃符合所有條件，可能會是下一個目標。

白營：助理費成追殺工具

民眾黨立法院黨團表示，民進黨面對林岱樺與陳怡君態度微妙，不難讓人聯想派系鬥爭與高雄市長初選有關，民代助理費制度確實存有模糊空間，早已成為政治偵防、司法追殺的工具。

一位民進黨立委表示，賴總統尋往例在立院開議前邀請黨籍立委餐敘，並非要在林岱樺案發生後給綠委們下馬威，這是過度解讀，沒必要也不恰當，但當前國會朝野情勢混亂，加上同僚戰友涉入司法案件出狀況，本會期開議前的立院氛圍，確實有別以往。

民進黨：林案看進度立案

民進黨廉政委員會主委邱駿彥表示，廉政會預計廿六日召開例會，陳怡君確定列為討論議案；至於林岱樺昨天才被搜索，要視檢方是否掌握相關證據並收押，才能討論是否立案處理。

國民黨立委柯志恩表示，民進黨家內事不多做評論。高雄市長陳其邁說，希望毋枉毋縱、盡速釐清真相。

政壇人士指林岱樺連任多屆，理應不該發生助理費核銷爭議，「恐怕自己人檢舉成分高，內情應不單純。」

熟知林岱樺的友人分析，林岱樺父親、前鳳山市長林三郎生前是會計師事務所老闆，對帳目謹慎、專業，林家家底豐厚，不太可能為小錢涉案，「此案可能因林岱樺的市長民調高才出手」。

林岱樺 正國會 民進黨 陳亭妃 高雄市

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