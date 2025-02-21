林岱樺涉貪助理費被搜索 綠委：近期風聲鶴唳

民進黨立委林岱樺捲入政治獻金及詐領助理費風暴，高雄地檢署昨天南北兵分多路發動搜索，林被帶至調查局南機站時，高舉字卡吶喊「政治干預司法、司法干預初選」，持續長達四十多秒，才走進約詢室。

同屬正國會 陳怡君羈押禁見

與林岱樺同屬正國會系統的民進黨台北市議員陳怡君，涉以人頭詐領助理費逾三百萬元遭檢方聲押，士林地方法院日前裁定一百萬元交保，士林地檢署抗告成功，台灣高等法院發回更裁，士林地院昨重開羈押庭，不到一小時改裁定陳羈押禁見。

林岱樺是繼台南立委林宜瑾，本屆國會又一位民進黨立委涉及詐領助理費。賴總統預計後天宴請全民進黨立委吃烤肉，一位民進黨立委表示，這次立院開議前「較以往多了風聲鶴唳」。

林岱樺在下一屆高雄市長選舉民調領先，她篤信佛教，在選區通法寺擔任護法會長等要職，該寺旗下然燈山佛教協會也在林的服務處設有辦公室。二○二○年間高雄市仁武區通法寺辦活動，林岱樺曾向選區多家廠商要索捐款，贊助廟方數十萬元辦活動，林岱樺若有活動需求，通法寺會出面贊助協辦。

林岱樺親信 遭檢調帶回偵訊

通法寺住持釋煌智昨也被帶回調查，親近人士透露，釋煌智雖是出家人，也是林岱樺智庫和左右手，平日掌管競選總部或服務處事務，常穿袈裟跟林岱樺跑行程。通法寺與林家關係是兩代交情，林岱樺雙親都在通法寺皈依，林父過世後曾在通法寺停靈，雙方關係密切。

二○二一年八月，調查局南機站獲報這起捐款的政治獻金案後展開調查，當時約詢林岱樺樁腳、助理等人，其中陳姓助理約詢後，將筆錄攜出交給林岱樺服務處人員，使偵辦陷入瓶頸。事後承辦的盧姓調查官被記過，並依洩密罪移送，處分緩起訴；筆錄外洩案偵結，但政治獻金等案則未結。

檢調當時發現林岱樺另涉虛報助理費等案，一併接續偵辦，但案件躺在雄檢、南機站逾三年，原定去年執行，又碰到諸多大案，近期雄檢認事證掌握確實，在立院開議前五天發動搜索。

林喊政治干預 雄檢自稱中立

林岱樺被帶往南機站時，見站外有媒體守候，隨即拿出預備的字條，高喊「政治干預司法、司法干預初選」，字條、口號準備充足，顯然已有預期會被查辦。林岱樺透過辦公室表示，從政廿四年期間，一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，還她清白。她也在臉書上引用詩文：「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」。

雄檢針對林岱樺喊「政治干預司法」發布聲明，稱本案秉持客觀中立原則辦案，近日備齊相關證據，才依法聲請搜索票執行調查，程序嚴謹，絕無任何政治考量。