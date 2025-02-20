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高雄住家遭搜索 林岱樺媽媽喊冤：我們選舉只欠選票「不欠錢」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺涉案遭偵訊，母親在家喊冤，晚間胞妹林岱縝（左）也接受偵訊。記者張議晨／攝影
立委林岱樺涉案遭偵訊，母親在家喊冤，晚間胞妹林岱縝（左）也接受偵訊。記者張議晨／攝影

民進黨立委林岱樺疑涉詐領助理費及政治獻金案，今遭檢調搜索高雄住家及仁武服務處，今早搜索時她與母親都在家，林岱樺媽媽為女兒喊冤說，女兒反應很鎮靜，家中監視器主機被拆走，也帶走一些文件，政治獻金案早已結案，「我們選舉只欠選票」，並沒有缺那個（錢）。

林媽媽受訪表示，今早7點多檢調人員到家搜索，林岱樺原本要出去跑行程，看見檢調上門就沒有出去，所謂政治獻金案是以前的事情，早已經結案，我們一步一腳印，沒有惹到什麼人。

林媽媽也說，助理費、政治獻金這些都是黑白講、無中生有，之前廠商要拿100萬元給林岱樺，她都拒絕，「我們選舉只缺選票，沒有缺那個（錢）。」

林岱樺媽媽口中的舊案是指2021年檢調偵辦林岱樺涉入政治獻金等案，當時約詢林岱樺陳姓選民，陳男夾帶筆錄出來，轉告林岱樺大寮服務處人員，衍生出案外案，林岱樺曾為此開記者會喊冤。

林岱樺 高雄市

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