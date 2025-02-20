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林岱樺遭搜索氣氛火爆 個性強硬一度動怒飆帶隊主任檢察官

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林岱樺早有預感被搜索？40秒內頻喊12字 一度動怒飆帶隊檢察官

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
今早立委林岱樺被帶往調查局南部機動組，拿紙張並對著現場媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。記者張議晨／攝影
今早立委林岱樺被帶往調查局南部機動組，拿紙張並對著現場媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。記者張議晨／攝影

積極投入下屆高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，捲入政治獻金疑雲及詐領助理費，今天雄檢指揮調查局多單位兵分多路搜索，林岱樺列被告帶回。林岱樺個性強硬，今天檢調到林岱樺住處帶人時，傳她還情緒激動，質問搜索案由，後由帶隊主任檢察官說明，她才態度放軟。

林岱樺之前曾被爆出替宮廟向選區廠商索要捐款，2021年8月間，調查局南機站陸續展開約詢，但林岱樺的陳姓選民約詢結束後，卻將筆錄攜出交給林岱樺服務處人員，後來服務將筆錄交還，但案情已被掌握，使得當時偵辦陷入瓶頸。

時隔3年半，檢調見時機成熟，今上午6時許指揮調查局高雄市調處、南機站及北部單位兵分多路，至林岱樺住處、服務處、通法寺及立法院搜索，鎖定政治獻金疑雲、詐領助理費一案偵辦。

據了解，林岱樺住處由雄檢黑金主任檢察官陳彥竹帶隊，林一見檢調上門，不改強硬個性，質問對方搜索案由，氣氛一度火爆，因法院已核發搜索票，經檢調依程序說明事由後，她才態度放軟。

今早10點15分許，林由調查官帶往調查局南機站問訊，下車原本準備步入辦公室，但見大門有攝影機在場，隨即轉頭拿出寫有「政治干預司法、司法干預初選」的字條，40秒時間重複這12字，從字條、口號準備充足，顯然早有預感會被查辦。

林岱樺被帶進調查局南部機動組時，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。記者張議晨／攝影
林岱樺被帶進調查局南部機動組時，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。記者張議晨／攝影
林岱樺被帶進調查局南部機動組時，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。記者張議晨／攝影
林岱樺被帶進調查局南部機動組時，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。記者張議晨／攝影

捐款 政治獻金 林岱樺

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