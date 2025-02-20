林岱樺控訴政治干預司法 黃國昌：賴總統把檢調當東廠

民進黨立委林岱樺疑涉嫌詐領助理費，國會辦公室、服務處接連遭到檢調搜索。民眾黨主席黃國昌今天表示，執政黨立委高喊政治干預司法，對於政府來說是嚴重警訊，如此震撼的控訴令人毛骨悚然，賴清德總統持續把檢調單位當成東廠，無疑是持續給司法公信力重擊。

林岱樺有意投入下屆高雄市長選舉，如今傳出疑似涉嫌詐領助理費，國會辦公室與地方服務處接連遭到搜索。民進黨發言人吳崢表示，尊重司法調查、毋枉毋縱，林岱樺服務處則發布聲明，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，以還清白。

黃國昌晚間接受廣播節目專訪，談及林岱樺疑似詐領助理費遭到搜索，他僅說對於司法個案，自己不知道細節為何，辦案還是講求證據，不過除了大家看到的助理費，似乎也跟幾年前的舊案有關，執政黨立委高喊政治介入司法、司法干預初選，對於政府來講是非常嚴重的警訊。

黃國昌指出，前總統蔡英文當年主張司法改革，然而民進黨執政以來信任度持續下降，正好是賴政府必須深刻反省的地方，尤其林岱樺在黨內所屬派系，剛好跟賴總統是敵對的勢力，綜觀目前各家高雄市長初選民調，林岱樺都是遙遙領先，「新潮流有意爭取的人選，其實都輸好一大截。」

黃國昌說，如今舊案又被拿出來重新偵辦，無怪乎相關新聞評論會提出質疑，再加上林岱樺悲憤地講出「政治干預司法、司法干預初選」，如此震撼的控訴令人聽了毛骨悚然，個案偵辦還是要回到證據，然而司法改革的重要側面，還是在於人民是否信任司法。

黃國昌認為，賴總統從去年上任至今，持續把檢調當成東廠、進行政治清理的工具，無疑是給予司法公信力重擊，人民的信任度也會持續探底，而且可以說是越來越敢，「賴總統最近喜歡講一句話，菩薩畏因眾生畏果，這句話原封不動送回給他。」

此外，民進黨立委陳亭妃積極爭取下屆台南市長提名，主持人錢怡君也詢問是否為下一個出手對象，黃國昌聽聞後則說，他不要做過度揣測，但是賴總統出手的對象，如果都是在修理「對新潮流造成威脅」的政治人物，相信人民的疑慮只會越來越高。