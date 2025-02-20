通法寺住持釋煌智身兼林岱樺團隊 「總幹事」交情深厚

高雄立委林岱樺涉案遭搜索，通法寺住持釋煌智也被帶回調查，據親近人士透露，釋煌智不但是出家人，他也統籌過去林岱樺立委競選總部及現在服務處大小事宜，身分類似「總幹事」角色，跟一般不涉入政治的出家人形象不同。

民進黨立委林岱樺涉詐助理費案外，又爆發疑似向工業區廠商索取不當政治獻金，檢警也同步搜索由林岱樺擔任護法會長的通法寺住持釋煌智被帶回訊問。

地方人士透露，通法寺與林家關係是兩代交情，林岱樺的雙親都是在通法寺皈依，2019年林父、前鳳山市長林三郎病故，曾在通法寺停靈，林岱樺曾協助寺方處理道路土地糾紛及募集建廟基金等事務，雙方關係密切。

此外，釋煌智是林岱樺智庫、也是左右手，平日掌管競選總部或服務處大小事務，也常穿袈裟跟林岱樺跑行程，大家對他的印象為「人長得瘦瘦的、身材不高」。

此次爭取市長提名，林岱樺廣告看板林立，競選小物滿天撒，據傳扇子印刷數量達2、300萬個之多，財力雄厚。林岱樺去年被藍營揭露，2024立委選舉，政治獻金申報金額高達7千萬元，比陳其邁選市長還多，扣除支出2千多萬元，至少還有5千萬元拚市長初選。

地方人士說，「林岱樺是4人中資金最雄厚」，若被抓政治獻金申報不實，會讓她的形象及信用度大打折扣。