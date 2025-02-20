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高調不聽話？趙少康：林岱樺非賴系 賴清德怎容得下她
民進黨立委林岱樺疑涉詐領助理費，其立法院辦公室跟高雄服務處今被檢調搜索。中廣前董事長趙少康今天表示，林岱樺當著守候媒體的面不斷喊「政治干預司法，司法干預初選」，直接戳破賴清德總統口中的司法獨立。
趙少康說，民進黨初選內鬥凶狠早就不是新聞，且越綠的地方鬥得越兇，因為他們認為過了初選就等於當選，就是把選民當禁臠。民進黨有5個人表態要選2026高雄市長，林岱樺高調掛看板，不斷自稱民調第一，頗有勢在必得的決心，賴清德怎麼會容得下她？
趙少康說，才早幾天，民進黨台北市議員陳怡君剛因助理費案被搜索、交保，陳怡君、林岱樺都出身正國會，陳怡君跟想選台南市長的陳亭妃結盟，陳亭妃、林岱樺都是不聽話的「非賴系」，出事只是遲早的事。
趙少康說，當柯文哲案被偵查全公開、偵查終結起訴卻要持續被羈押等司法不公平對待時，賴清德還在民進黨中常會說「不能質疑司法的獨立性」，現在被同黨同志認證「政治干預司法，司法干預初選」，只要司法被執政者掌握，檢調被當朝操控，對每個人都危險。
他質疑，這些面對司法調查的人有沒有罪是一件事，可以懷疑民眾黨前主席柯文哲為什麼對沈慶京這麼好，有沒有圖利或收賄，但是證據不足怎麼可以把人關起來？助理費問題是歷史共業，檢調把證據抓在手上，需要的時候就拿出來殺雞儆猴，成為政治鬥爭工具？司法正義必須維護，否則每個人都可能受害。
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