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影／林岱樺遭搜索...幫寺廟索捐款 供養的住持也被帶走
積極投入下屆高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，捲入政治獻金疑雲及詐領助理費，今天雄檢指揮調查局多單位兵分多路搜索，林岱樺列被告帶回，似乎早有預感難脫身，一進入調查局南機站，就拿出準備好的字條高喊「政治干預司法、司法干預初選」，至於所涉案情，檢調尚未回應。
據了解，林岱樺之前曾被爆出替宮廟向選區廠商索要捐款，2021年8月間，調查局南機站陸續展開約詢，但林岱樺的陳姓選民約詢結束後，卻將筆錄攜出交給林岱樺服務處人員，後來服務將筆錄交還，但案情已被掌握，使得當時偵辦陷入瓶頸。
時隔3年半，檢調見時機成熟，今上午6時許指揮調查局高雄市調處、南機站及北部單位兵分多路，至林岱樺住處、服務處、通法寺及立法院搜索，鎖定政治獻金疑雲、詐領助理費一案偵辦。
據悉，林岱樺與仁武區通法寺關係匪淺，今早通法寺也列為搜索重點，當時疑似該寺住持被檢調帶走，有目擊民眾拍下過程，只見信眾在車旁拉起黑衣遮掩，不讓住持被帶走的畫面曝光。
檢調掌握，林岱樺長期擔任通法寺護法會長，曾替該寺向選區廠商索要捐款，該寺也與林岱樺有金流往來，但是否違反政治獻金法，尚待釐清中。
林岱樺被調查人員帶回南機組偵訊時，林岱樺一下車就對著媒體高喊「政治干預司法、司法干預初選」，個人粉絲專頁發文寫下「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」。
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