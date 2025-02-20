涉詐助理費 林岱樺再發聲「粉身碎骨渾不怕」

民進黨高雄立委林岱樺疑涉詐領助理費，國會辦公室、服務處今天遭搜索，她上午被帶進調查局前高喊「政治干預司法」，臉書粉專更發文「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」。

有意參選2026高雄市長初選的林岱樺疑涉捲入詐領助理費案，其立法院辦公室、仁武服務處上午遭搜索，服務處員工面對媒體也未回應，僅配合檢調人員搜索。林岱樺則在上午10時許抵達高雄小港區法務部調查局南部地區機動工作站，面對媒體鏡頭，她則迅速拿起一張紙並連喊3次「政治干預司法、司法干預初選」，隨後被帶入調查局內詢問。

不過，林岱樺進入調查局後，中午11時許又在臉書粉專發布進入調查局前的影片，並附上一段話表示「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」，持續自證清白。

據了解，律師葛光輝和多名律師稍早也已進入南機站，目前仍在詢問中，全案仍待擴大釐清中。

此外，篤信佛教的林岱樺民國109年曾被媒體踢爆，在選區內一間寺廟擔任要職，為了寺廟要辦園遊會及協會成立大會，向經濟部工業局林園工業區近20家廠商要求贊助，遭質疑未利益迴避，遊走法律邊緣，但當時她以「毀譽不動，哀樂不生」聲明，內容均屬片面、未經查證的不實報導。

今天搜索帶回的人士中，疑也有相關寺廟人員一併被帶走詢問，除了助理費案，檢調可能也為一併釐清當時要求贊助的案情始末，但相關案情細節，高雄地檢署目前仍不予回應證實。

林岱樺服務處稍早發表聲明，林岱樺在擔任立委期間一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，以還清白。

高雄市長陳其邁上午出席環保局行程，會前接受媒體聯訪則表示，尊重司法，對於具體個案也希望檢方勿枉勿縱，儘速釐清真相。民進黨高雄市黨部主委黃文益回應，尊重司法調查，沒有其他評論。