林岱樺涉貪綠營市長初選恐剩4搶1？ 潘孟安成變數

積極角逐2026高雄市長黨內初選的民進黨立委林岱樺，今因涉詐助理費遭檢調搜索，為選情投下震撼彈；林的民調始終領先，其他有意參選人包括綠委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都和勞動部前部長許銘春，加上總統府秘書長潘孟安也被傳代表賴系人馬空降參戰，在林涉詐助理費疑雲後，選情增添變數。

對於林岱樺涉貪，許智傑今日對此回應，他稍早才知道消息，林岱樺是位很優秀、資深立委，「會發生這個事件，我覺得非常震驚」，現階段還不知道事實如何，也不適合談選舉相關內容，只能說檢調應毋枉毋縱。而賴瑞隆、邱議瑩則選擇不回應；立委柯志恩辦公室回應說，此事件為司法案件，且無涉公共事務，目前宜由檢調說明。

有意參選高雄市長初選的人紛紛回應，但許銘春因勞動部霸凌案延燒，去年11月更被爆出用「就業安定基金」花365萬舉辦演唱會遭檢方偵辦，轉趨低調未對此事回應，黨內初選目前可能僅剩4搶1，另外總統府秘書長潘孟安先前被傳代表賴系人馬、空降參選，雖至今仍未明確表態，但林岱樺爆出涉貪後，也為選情再添變數。

林岱樺今日被調查人員帶回偵訊時，對著媒體聲嘶力竭、多次高喊「政治干預司法、司法干預初選」，隨後被帶入偵訊，稍後林的臉書分享影片並稱「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」；辦公室也發聲明稱，八任立委任期間，林一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，歸還清白。