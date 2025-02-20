林岱樺遭搜索...家底厚不缺錢 地方：不可能犯低級錯誤

綠營2026高雄市長提名5搶1，今天發生市長參選人林岱樺服務遭搜索，地方人士震驚不已，因為林岱樺形象一向陽光、清新，檢調在立法院新會期開議（25日）前出手，林岱樺又是民調前段班，藍綠政壇人士都認為不單純，肯定影響市長初選，但影響大小要看涉案程度而定。

林岱樺屬於正國會系統，在黨內素有「孤鳥」之稱，宣布參選後，從原縣區到市區，大型看板林立，堪稱四處都看得到她。林岱樺除參與大小活動爭取曝光外，工作團隊更是組織綿密，各地都有助選員。

高雄政壇人士說，立法院尚未正式開議，目前無法給予保護傘，檢調應該是搶在開議前搜索，以免開議後不方便。此外，林岱樺是連任多屆的資深立委，照理說不該發生助理費核銷爭議，恐怕自己人檢舉成分高，內情應該不單純。

「應該不會犯這種低級錯誤！」熟知林岱樺的人士分析，林岱樺的父親、已故鳳山市長林三郎當年就是會計師事務所老闆，家人對於帳目很謹慎、專業，而且林岱樺家底豐厚，根本不缺錢，不太可能為小錢涉案；這件事情一定是有人檢舉才會成案，看她市長民調高才出手。

綠營人士說，不太相信林岱樺會涉入詐領助理費案，不過北市議員陳怡君正詐領案正在偵辦中，林岱樺不可能全身而退，對她的形象已經有傷害；林岱樺逾20年從政路沒有涉入大弊案，僅在同婚與宗教放生等議題保持保守態度，與民進黨自詡的進步價值有落差。