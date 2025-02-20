快訊

孫明德時間／關稅只是表象 解讀川普行政命令真正目標

蘋果沒說的事！iPhone 16e登場 2款高CP「雙鏡頭iPhone」官網悄下架

林岱樺遭搜索...家底厚不缺錢 地方：不可能犯低級錯誤

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今早立委林岱樺被帶往調查局南部機動組，拿紙張並對著現場媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。記者張議晨／攝影
今早立委林岱樺被帶往調查局南部機動組，拿紙張並對著現場媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。記者張議晨／攝影

綠營2026高雄市長提名5搶1，今天發生市長參選人林岱樺服務遭搜索，地方人士震驚不已，因為林岱樺形象一向陽光、清新，檢調在立法院新會期開議（25日）前出手，林岱樺又是民調前段班，藍綠政壇人士都認為不單純，肯定影響市長初選，但影響大小要看涉案程度而定。

林岱樺屬於正國會系統，在黨內素有「孤鳥」之稱，宣布參選後，從原縣區到市區，大型看板林立，堪稱四處都看得到她。林岱樺除參與大小活動爭取曝光外，工作團隊更是組織綿密，各地都有助選員。

高雄政壇人士說，立法院尚未正式開議，目前無法給予保護傘，檢調應該是搶在開議前搜索，以免開議後不方便。此外，林岱樺是連任多屆的資深立委，照理說不該發生助理費核銷爭議，恐怕自己人檢舉成分高，內情應該不單純。

「應該不會犯這種低級錯誤！」熟知林岱樺的人士分析，林岱樺的父親、已故鳳山市長林三郎當年就是會計師事務所老闆，家人對於帳目很謹慎、專業，而且林岱樺家底豐厚，根本不缺錢，不太可能為小錢涉案；這件事情一定是有人檢舉才會成案，看她市長民調高才出手。

綠營人士說，不太相信林岱樺會涉入詐領助理費案，不過北市議員陳怡君正詐領案正在偵辦中，林岱樺不可能全身而退，對她的形象已經有傷害；林岱樺逾20年從政路沒有涉入大弊案，僅在同婚與宗教放生等議題保持保守態度，與民進黨自詡的進步價值有落差。

林岱樺 高雄市

延伸閱讀

林岱樺辦公室遭檢調搜索 許智傑：毋枉毋縱

林岱樺國會辦公室遭搜索 民進黨：尊重司法調查

影／林岱樺疑涉詐領助理費 仁武服務處遭搜索

獨／曾捲筆錄外洩案…時隔3年半 林岱樺疑捲貪汙遭搜索

相關新聞

林岱樺遭搜索...家底厚不缺錢 地方：不可能犯低級錯誤

綠營2026高雄市長提名5搶1，今天發生市長參選人林岱樺服務遭搜索，地方人士震驚不已，因為林岱樺形象一向陽光、清新，檢調...

影／涉詐助理費遭搜索 林岱樺喊：政治干預司法、司法干預初選

積極投入2026高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，傳被檢舉涉嫌詐領助理費，高雄地檢署今早依規定知會立法院，並指揮搜索包括林...

影／林岱樺疑涉詐領助理費 仁武服務處遭搜索

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，高雄地檢署今早指揮偵辦，兵分多路展開相關搜索，林岱樺位於仁武區鳳仁路的服務處搜索行動仍在進...

獨／曾捲筆錄外洩案…時隔3年半 林岱樺疑捲貪汙遭搜索

積極投入2026高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，傳被檢舉涉嫌詐領助理費，高雄地檢署今早指揮搜索包括林岱樺國會辦公室與地方...

林岱樺民調一路領先傳涉案被搜索 競爭對手不回應

民進黨立委林岱樺去年2月率先宣布參選下屆高雄市長，隨後同黨立委賴瑞隆、邱議瑩及許智傑等人陸續加入戰局，依據各家民調結果，...

孤鳥林岱樺遭搜索 牽動綠營菊系多打一的高市長選情

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢調今早北高同步搜索，由於林岱樺在高雄市長選舉民調領先，民進黨內也出現其他幾位「菊系」市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。