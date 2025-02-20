影／林岱樺疑涉詐領助理費 仁武服務處遭搜索

民進黨立委林岱樺疑涉嫌詐領助理費案，高雄地檢署今早指揮偵辦，兵分多路展開相關搜索，林岱樺位於仁武區鳳仁路的服務處搜索行動仍在進行。據了解，林岱樺已經前往市調處配合相關偵訊。上午8點左右，檢調人員前往林岱樺仁武服務處搜索，多名員工在門外配合調查，未回應外界。

針對今日搜索行動，林岱樺服務處發表聲明表示，「岱樺委員在八任立委任期間，一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，還岱樺委員清白」。