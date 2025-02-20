獨／曾捲筆錄外洩案…時隔3年半 林岱樺疑捲貪汙遭搜索

林岱樺被帶進調查局南部機動組時，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。記者張議晨／攝影

積極投入2026高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，傳被檢舉涉嫌詐領助理費，高雄地檢署今早指揮搜索包括林岱樺國會辦公室與地方服務處，林今上午10點15分抵達調查局南機站，雙手高舉字條向門外媒體高喊「政治干預司法、司法干預初選」，顯然早有準備。

本報掌握，檢調2021年8月偵辦林岱樺涉入政治獻金等案，南機站當時約詢林岱樺陳姓選民，釐清偵辦中的案件，後來陳男認為約詢案件與林岱樺有關，將夾帶的筆錄轉告給林岱樺大寮服務處人員。

林岱樺大寮服務處主任林弘文隨後請陳男到服務處，同時請來高雄市調處鳳山站組長呂紹華，由呂攜回被陳夾帶出的筆錄等物，後來該案曝光後，林弘文被約詢，最後外洩筆錄的盧姓調查官被記過，但雄檢考量她犯案態度，給予緩起訴處分。

據了解，此次林岱樺遭約談，是從該次外洩筆錄起頭，從筆錄外洩一案爆發後，偵辦進度陷入瓶頸，直到3年半以後，檢調見時機成熟，才於今天發動搜索。

林岱樺是前鳳山市長林三郎之女，林岱樺步入政壇後，均由林三郎負責操盤，並負責服務處及助理事宜，若有涉嫌詐領，不排除林岱樺也知情，只不過林三郎已於多年前離世，能否脫身就看檢調掌握到的證據。