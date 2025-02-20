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涉詐助理費遭偵訊 林岱樺：8任期間一向恪守法規

聯合報／ 記者蔡晉宇王昭月／台北即時報導
民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢調今天一早拂曉出擊，兵分多路前往立法院辦公室（圖）、服務處及住處進行搜索，目前搜索行動正在進行中。記者蘇健忠／攝影
民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢調今天一早拂曉出擊，兵分多路前往立法院辦公室（圖）、服務處及住處進行搜索，目前搜索行動正在進行中。記者蘇健忠／攝影

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢調今天一早拂曉出擊，兵分多路前往立法院辦公室、服務處及住處進行搜索，目前搜索行動正在進行中。林岱樺辦公室表示，林岱樺在八任立委任期間，一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，還林岱樺清白。

積極投入2026高雄市長選舉的林岱樺，傳被檢舉涉嫌詐領助理費，高雄地檢署今早指揮搜索約談，據知包括林的國會辦公室與地方服務處均遭到搜索，稍後會將林岱樺及相關人帶回偵訊。

下屆高雄市長選舉，民進黨群雄並起，林岱樺民調屢傳排名第一，她個人也勤跑基層，傳突出疑似涉嫌詐領助理費，此事是否涉及派系鬥爭，仍未明朗。目前林岱樺電話直接轉入語音信箱。

林岱樺服務處第一時間發布聲明，但林岱樺委員在八任立委任期間，一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，「靜待一切水落石出，還本人清白」。

林岱樺 高雄市

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