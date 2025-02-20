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參選高雄市長…立委林岱樺涉詐助理費 檢調今大動作搜索
積極投入2026高雄市長選舉的民進黨立委林岱樺，傳被檢舉涉嫌詐領助理費，高雄地檢署今早依規定知會立法院，並指揮搜索約談，據知包括林的國會辦公室與地方服務處均遭到搜索，稍後會將林岱樺及相關人帶回偵訊。
下屆高雄市長選舉，民進黨群雄並起，林岱樺民調屢傳排名第一，她個人也勤跑基層，傳突出疑似涉嫌詐領助理費，此事是否涉及派系鬥爭，仍未明朗。目前林岱樺電話直接轉入語音信箱。
高雄市長參選人、民進黨立委林岱樺遭檢舉疑涉嫌詐領助理費，檢調今天上午突大動作兵分多路，北上前往立法院辦公室，及其服務處、住家搜索，據傳林岱樺與其辦公室多人都將被約談，檢調可能就檢舉內容進一步詢問林岱樺是否直接涉入其中。
據了解，今天清晨高雄地檢署即指揮調查局南部機動工作站執行搜索，當時林岱樺甚至都還在睡夢中，檢調即先派一組人馬前往立法院搜索，隨後高雄地檢署與調查局人員，也前往林岱樺的住處登門搜索，就連服務處辦公室都被帶回多箱資料。
林岱樺有望代表民進黨，角逐2026高雄市長選舉，且在地方民調聲望上獲得不少民意支持，如今卻傳捲入涉嫌詐領助理費案，是否影響黨內初選尚不得而知，不過今上午林岱樺尚未就遭傳被檢調搜索回應。
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