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四海幫海英堂主「小阿俊」涉王大陸教唆打人案 法院今裁准羈押禁見

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
四海幫海英堂堂主陳子俊去年4月涉教唆小弟毆打與藝人王大陸發生口角糾紛的Uber多元計程車連姓司機，新北地院今天中午裁准羈押禁見。記者王長鼎／攝影
四海幫海英堂堂主陳子俊去年4月涉教唆小弟毆打與藝人王大陸發生口角糾紛的Uber多元計程車連姓司機，新北地院今天中午裁准羈押禁見。記者王長鼎／攝影

藝人王大陸涉教唆打人一案，四海幫海英堂主「小阿俊」陳子俊去年4月涉嫌指使3名小弟毆傷Uber連姓司機，前晚在新北市落網，新北檢方昨漏夜訊問後向法院聲押禁見，新北地院今天中午裁准羈押禁見。

藝人王大陸去年涉透過車商富二代友人游翔閔找上四海幫海英堂主陳子俊（37歲）教唆小弟，假藉行車糾紛打傷Uber司機，陳子俊前晚在永和區一間咖啡廳落網，警詢後昨天上午依教唆傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北地檢署檢察官昨晚訊問後，認為陳涉犯教唆傷害、個人資料保護法之不法利用個人資料等罪嫌，犯罪嫌疑重大，確有逃亡、滅證、串證之虞，昨晚向法院聲押禁見。

新北地院認為陳子俊涉教唆傷害罪、個人資料保護法之非公務機關非法利用個人資料罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、勾串共犯及證人之虞，有羈押之必要，裁定羈押，並禁止接見通信。

幫派 教唆傷害 王大陸

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