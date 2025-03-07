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涉王大陸教唆揍Uber司機 四海幫海英堂主小阿俊遭檢聲押
藝人王大陸涉教唆打人一案，四海幫海英堂堂主「小阿俊」陳子俊去年4月涉嫌指使3名小弟毆傷Uber連姓司機，昨晚在新北市落網，新北檢方今晚訊後向法院聲押禁見。
藝人王大陸涉教唆打傷Uber司機一案，幕後找人動手打人的幫派大哥、竹聯幫海英堂堂主陳子俊（37歲）昨晚在永和區一間咖啡廳落網，他因感染諾羅病毒，昨拒夜間偵訊。警方今天一早詢問釐清相關案情後，依教唆傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
據了解，陳子俊去年受游男委託替人出氣，當時並不認識也不知是幫藝人王大陸，事後才輾轉得知是幫王大陸出氣，也因此後續才與王大陸見面結識。
檢察官今晚訊後，認為陳犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證、串證之虞，依教唆傷害、個人資料保護法之不法利用個人資料等罪嫌，向法院聲押禁見。
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