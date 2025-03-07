藝人、警政署長及局長都曾遭警員違法調個資 警界祭定期稽核

王大陸涉嫌教唆黑幫毆打Uber司機，外界質疑過程中是否曾勾結警方，查詢民眾個資或車籍資料。警政署表示，警方相當重視民眾個資安全，除嚴格限制警方不得以非公務理由查詢外，地方及中央警察單位，分別會定期稽核已查詢紀錄，抽查是否有違法案件。

過去不時有警察濫查民眾個資，不但有警察一時好奇，查詢藝人資料，還有警政署長、警察局長，也被「同仁」查出個資與住所資料，讓警界高層震怒，多次強調查詢資料不得違法。

警政署根據個人資料保護法、警察機關受理及查詢刑案資料作業規定，統合查詢作業規範，除公務理由及完整調取程序，否則不得查詢或提供任何個資。

目前警方要進入警察系統查詢民眾個資，要先申請使用者代號、密碼，經過主管長官及相關單位審核後，才能以業務單位配賦的密碼登入系統查詢。所有查詢都留有紀錄，可以根據代號、密碼，找出查詢者的單位與身分。

不過因為警方查詢數量龐大，仍有警察存僥倖心態，調取民眾個資，因此不管是地方警察單位，或中央警政署，都會分別定期稽核，針對已被查詢的民眾個資，抽查是否有違反非公務或個資法的查詢。一旦查出有違反作業規定，輕則懲處調職，重則移送法辦。