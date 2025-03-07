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王大陸案外案 北市刑大官警違規查資料還讓王大陸指認 如今成被告

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市刑大劉姓代理隊長及邱姓分隊長、林姓小隊長，因偵辦王大陸報案被詐，反被捲入官司中。記者廖炳棋/攝影
台北市刑大劉姓代理隊長及邱姓分隊長、林姓小隊長，因偵辦王大陸報案被詐，反被捲入官司中。記者廖炳棋/攝影

藝人王大陸閃兵案件爆發案外案，台北市刑警大隊劉姓代理偵查隊長疑不慎洩密給富二代游翔閔，新北檢昨天將劉及邱姓分隊長、林姓小隊長帶回。其中邱、林2人由證人轉列被告，分別以5萬、10萬元交保，劉以20萬元交保。

邱、林二人原本以證人身分到案說明，不料到地檢署後，證人轉被告；檢方查出，當天兩人查詢嫌犯資料時，在系統平台涉及登載不實。

據了解，王大陸為閃兵找上陳姓男子，並交付360萬元以逃避兵役，不料陳今年1月因毒品通緝遭逮，送看守所拘留；王大陸找不到人認為被騙，透過游翔閔向警方報案遭詐。

今年2月13日下午，王大陸在游翔閔陪同下到市刑大製作筆錄，王大陸只知道對方綽號及網路社群大頭相片；劉姓代理隊長透過警方系統，要調出陳嫌的相片與個資，但因為陳的名字相當常見，多筆個資名字相同，劉、邱、林逐一調取查詢。

根據警方規定，查詢每筆個資都要填寫案類案由，但因為資料太多，邱、林二人一時便宜行事，直接點選先前的案由查詢，才因此衍生出登載不實，因偽造文書改列被告。

最後三人找到符合的嫌犯個資，讓王大陸指認，王大陸指認後，隊長要將個資傳給隊員印出資料，卻不慎將個資誤傳給游翔閔。

台北市刑大自清自檢，北市警局高層檢視過程及調閱辦公室監視影像與手機對話、傳送紀錄，發現當時所有人都在辦公室，參與調查警官指出，若要洩密，大可直接展示資料供對方抄寫或記憶，不用傳送訊息留下證據，另外毆打司機是去年4月，王大陸今年2月才報案，隊長不慎洩密是事實，但此案與毆打司機案件，兩者目前暫無關聯。

教唆傷害 王大陸

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