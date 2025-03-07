影／涉王大陸教唆打人案 竹聯海巨堂主小阿俊今移送新北檢

涉王大陸教唆打人案，竹聯幫海巨堂堂主「小阿俊」陳子俊昨落網，警詢後警方今天上午依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

藝人王大陸涉教唆打傷Uber司機一案，幕後找人動手打人的幫派大哥、竹聯幫海巨堂堂主陳子俊昨晚落網，因感染諾羅病毒，拒夜間偵訊，警方今天一早詢問釐清相關案情。

藝人王大陸不滿去年4月18日搭Uber轎車後，懷疑連姓司機繞路，雙方在車上爆發口角，涉透過富二代游翔閔找上四海幫海巨堂主陳子俊出面，指使小林姓男子等3人，藉行車糾紛為由出手毆傷連姓男子，替王大陸出氣。

據了解，陳子俊坦承受人拜託，去年4月在得知Uber連姓司機汽車出現在新北市中和區，情義相挺找小弟出面處理，但否認有收受紅包一事。警詢後今天依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。