涉洩密、偽造文書、個資法 北市刑大隊長劉居榮20萬元交保

台北市警局刑警大隊偵查隊長劉居榮，因涉嫌洩密給富二代游翔閔，新北檢昨天指揮警政署政風室及北市刑大搜索，將劉居榮及邱姓、林姓警員帶回。邱、林2人由證人轉列被告，檢察官諭知5萬、10萬元交保。劉居榮經4小時複訊後以20萬元交保。

新北地檢署檢察官經複訊後，認為劉居榮涉嫌刑法第132條洩密、刑法第213條公文書登載不實及違反個人資料保護第41條等罪嫌，諭知交保20萬元。原本以證人身分前來新北檢應訊的邱姓、林姓警員，檢察官則認為2人涉刑法第213條公文書登載不實罪嫌，各諭知5萬、10萬元交保。 劉居榮(白上衣者)交保離開地檢署，神情凝重不發一語。記者黃子騰／攝影

【中央社新北7日電】

藝人王大陸涉教唆傷害Uber司機案，爆出北市刑大劉姓員警涉洩個資，劉姓員警昨天晚間被移送新北檢複訊，檢方訊後以洩密等罪嫌，諭令新台幣20萬元交保。

王大陸涉嫌教唆毆打Uber司機案，有關司機行蹤遭鎖定一事，外界懷疑有公家單位洩密，警方表示，檢警正追查釐清。

台灣新北地方檢察署昨天指揮警政署等單位，搜索台北市警局刑警大隊，帶回代理隊長的劉姓員警，承辦案件邱姓、林姓員警則以證人身分到案說明。

據了解，王大陸日前遭詐騙，在友人游姓男子陪同下，今年2月間報案，游男將相關證據透過LINE傳給承辦案件的劉姓員警。

劉姓員警欲將涉案犯嫌資料傳給同事，不慎誤傳給游男且不察。直到近日看到王大陸和游男涉傷害Uber司機案，他檢查手機後主動上報市刑大此事。

邱姓、林姓員警昨天下午到新北檢複訊，檢方訊後，將邱姓、林姓員警由證人轉為被告，並依涉嫌刑法第213條公文書登載不實罪嫌，各諭令5萬元、10萬元交保。

劉姓員警昨天晚間7時許被移送到新北檢複訊，檢方訊後，依涉嫌刑法第132條洩密、刑法第213條公文書登載不實及違反個人資料保護第41條等罪嫌，諭令20萬元交保。

劉姓員警約於昨晚11時45分步出新北地檢署，面對媒體提問均未回應，快步上車離去。