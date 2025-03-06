影／疑洩個資捲王大陸案 北市刑大隊長遭移送神色凝重
藝人王大陸因不滿連姓Uber司機疑繞路，竟找富二代友人游翔閔撂人尋仇，檢警查出台北市刑大兩線三星隊長劉居榮疑洩露個資，今天搜索台北市刑大並帶回劉居榮及2名證人。晚間劉居榮被帶至新北檢，面對媒體詢問一語不發進入等待檢察官複訊。
任職台北市刑大代理隊長的劉居榮，今年2月間接獲游翔閔報案王大陸遭詐騙300萬案，不慎將嫌犯個資誤傳給游翔閔。游翔閔因涉及教唆傷人遭聲押禁見後，劉居榮檢查手機發現竟誤傳個資給游翔閔，緊急告知台北市刑大大隊長坦承疏失。
警政署政風室獲報後今天將劉居榮及2名警員證人帶回釐清，而劉居榮原定明天正式真除升任隊長，因涉入洩露個資案，台北市警局緊急喊卡刑大取消人事令。經一整天偵訊後警政署政風室晚間7時將劉居榮移送新北檢。面對媒體詢問是否是誤傳個資給游翔閔時，劉居榮神色凝重一語不發，隨即在警方陪同下進入新北檢等待檢察官複訊。
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