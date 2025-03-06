影／疑洩個資捲王大陸案 北市刑大隊長遭移送神色凝重

藝人王大陸因不滿連姓Uber司機疑繞路，竟找富二代友人游翔閔撂人尋仇，檢警查出台北市刑大兩線三星隊長劉居榮疑洩露個資，今天搜索台北市刑大並帶回劉居榮及2名證人。晚間劉居榮被帶至新北檢，面對媒體詢問一語不發進入等待檢察官複訊。

任職台北市刑大代理隊長的劉居榮，今年2月間接獲游翔閔報案王大陸遭詐騙300萬案，不慎將嫌犯個資誤傳給游翔閔。游翔閔因涉及教唆傷人遭聲押禁見後，劉居榮檢查手機發現竟誤傳個資給游翔閔，緊急告知台北市刑大大隊長坦承疏失。