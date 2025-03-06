北市刑大隊長捲王大陸案 誤傳個資洩閃兵集團主嫌資料

新北地檢署偵辦藝人王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔，找黑幫毆打Uber司機；檢警發現王大陸想要閃躲兵役，找到陳姓男子安排，但王大陸認為自己被騙，今年二月在游翔閔陪同下，前往台北市刑大報案，北市刑大劉姓代理隊長，在王大陸指認過程中，誤傳陳姓男子個資給游翔閔，隊長因此涉嫌洩密。

據了解，王大陸找上陳姓男子安排，希望可以逃避兵役，但陳嫌今年1月因為毒品罪遭通緝，在宜蘭被警方逮捕，送往看守所拘留；王大陸一直聯繫不到陳嫌，找上游翔閔希望報案，游翔閔與北市劉姓代理隊長熟識，因此聯繫劉表示要報案。

台北市刑大指出，劉姓代理隊長通報台北市刑大大隊長報告後，2月13日下午，王大陸在游翔閔陪同下到市刑大製作筆錄，王大陸提供陳姓主嫌的即時通訊及大頭貼相片，聲稱託人辦事被騙走360萬元，但未交代是要閃兵。

劉姓代理隊長根據大頭貼相片，透過智慧決策分析系統，調出陳嫌的相片與個資，並當場給王大陸指認，王大陸指認無誤後，隊長要將個資以Line傳給林姓隊員，要他印出資料，卻不慎將個資誤傳給游翔閔，劉姓隊長也沒有察覺。

北市刑大說，前天新北檢偵辦王大陸涉嫌教唆黑道毆打司機案件，劉姓偵查隊長看到新聞，發現游翔閔被羈押，他檢視自己與游翔閔對話，發現自己誤傳個資，立即向大隊長報告，北市刑大昨天向新北檢報告，自檢隊長涉嫌洩密，新北檢今天上午到北市刑大搜索，並將劉姓隊長帶到警政署訊問，林姓隊員及邱姓小隊長以證人身分到案說明。