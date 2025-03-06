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影／王大陸涉教唆打人！四海幫堂主陳子俊疑躲花東 警今晚拘提到案

聯合報／ 記者王長鼎黃子騰／新北即時報導
藝人王大陸涉教唆打人，幕後指使他人動手的四海幫海巨堂主陳子俊疑躲花東2天，新北警方今晚6時將人拘提到案。記者王長鼎／攝影
藝人王大陸涉教唆打人，幕後指使他人動手的四海幫海巨堂主陳子俊疑躲花東2天，新北警方今晚6時將人拘提到案。記者王長鼎／攝影

藝人王大陸涉教唆打人，幕後指使他人動手的四海幫海巨堂主陳子俊疑躲花東2天，新北警方銀監其懷孕將臨盆女友，今晚6時在永和一間咖啡廳將人拘提到案，但陳子俊也事先連繫2名律師早一步到警局等候。

王大陸和游翔閔2人前天到案後，警方鎖定幕後找林姓男子3人以行車糾紛為由，出手毆打Uber司機連姓男子，是陳子俊所安排指使，專案小組人員展開追緝。

陳子俊獲悉王大陸被警方逮捕後，便北上轉往花東方向四處躲藏，今天傍晚在永和一間咖啡廳將人拘提到案，但陳子俊也已連繫2名由檢察官轉任的律師，比他早一步抵達永和警分局，律師表示，陳子俊到案後願意出面說明案情。

警方表示，陳子俊到案後，可對Uber司機遭毆打一事進一步釐清相關案情，包括是受何人委託找人逞凶。

教唆傷害 王大陸

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