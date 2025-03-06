北市刑大偵查隊長遭搜索 誤傳個資被捲入王大陸案
新北地檢署偵辦藝人王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔，找黑幫毆打Uber司機，發現游翔閔手機內，有台北市刑大劉姓隊長傳送個資訊息，今天早上檢警搜索台北市刑大；不過據了解，王大陸今年2月在游翔閔陪同下，到台北市刑大報案被詐騙，隊長調閱嫌犯個資，傳給偵辦小隊，過程中不慎傳給游，個資訊息與Uber司機案無關。
據了解，隊長和游認識，今年2月，王大陸在游翔閔陪同下到台北市刑大報案被詐騙，當時隊長調閱嫌犯資料後，傳送嫌犯個資給同仁時，不慎誤擊游翔閔為分享對象；王大陸案爆發後，游翔閔被羈押禁見，檢警查扣手機，發現游的手機有隊長傳送訊息。
游翔閔前天被逮並被裁定收押，隊長想起當初受理案件，檢視手機才發現自己曾經誤傳個資，立即向大隊長報告疏失，北市刑大決定自檢，報請新北檢偵辦洩密，尚未發現洩漏個資與司機被毆案有關，目前案件由新北檢警會同台北市政風單位調查。
被捲入案件的劉姓偵查隊長，過去辦案績效卓著，曾破獲許多大型毒品案及組織犯罪案件，深獲長官及外界肯定，被捲入王大陸案，讓長官相當訝異。
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