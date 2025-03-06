王大陸涉教唆打人案外案連環爆…疑北市警局查車牌洩密 新北檢搜索

藝人王大陸涉教唆打人案，今再爆案外案，疑台北市刑大私下幫忙查UBER多元計程車行蹤涉洩密，新北檢方今搜索北市刑大，追查洩密案涉案員警。

藝人王大陸2024年4月18日搭Uber轎車後，懷疑連姓司機繞路，雙方在車上爆發口角，到達目的地後，王大陸下車不慎將鑰匙遺留車內，他想開門想拿，但連男所駕駛的是特斯拉，無法打開車門，王大陸就猛敲車窗要求停車，雙方再度爆方衝突，而雙方當時衝突畫面今曝光，可以看見王大陸露出凶狠神情，並對著司機怒比中指，行徑相當囂張。

檢警追查，王大陸向游男告狀後，游再委託四海幫「小阿俊」陳子俊，透過管道查出連姓司機個資及行蹤後，在去年4月25日晚上9時許，陳指派林、彭、李男等3人分乘2台汽車尾隨連男車輛，最後在新北中和華中橋旁攔車將其痛毆一頓，但連男深怕自己動手也有刑責，前往醫院驗傷後就再也沒回派出所提告。

林、彭、李男等3人昨天落網後，新北地檢署又追查出3人直接鎖定Uber多元計程車在新北市中和區確實位置，深人查出疑似有人私下透過台北市刑大協助利用警用查詢系統查出該車定位。新北地檢署今派員前往台北市刑大搜索。