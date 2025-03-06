王大陸涉教唆打人案…警追幕後黑幫 動手現役軍人才當兵一周

王大陸上月涉逃兵、假造病歷，日前為新北地檢署諭令15萬元交保，前天卻又再爆案外案，發現王的手機有富二代游翔閔透過關係找人毆打Uber連姓運將，新北警方昨南下桃園及中部帶回涉嫌動手傷人的彭姓、林姓、李姓男子3人到案，昨晚依傷害罪嫌移送，檢方訊後各依5萬元交保。警方已鎖定幕後幫派人士，正追其下落。

新北警方昨南下桃園帶回涉嫌動手打人的彭姓、林姓男子，另在中部成功嶺營區查獲上周才到營區報到的義務役現役軍人李姓男子3人到案，經查3人均無幫派註記背景，李男入伍才一周。

據了解，3人到案後，指稱受人指使以行車糾紛為由攔車理論預謀行凶，案發當時，林男及李男涉嫌動手推打連男，彭男則在旁助陣及錄影拍照。

據了解，行凶3人幕後疑是受四海幫海巨堂堂主陳子俊指使動手，警方已漏夜鎖定追緝陳子俊下落，要進一步釐清相關案情。

據了解，連男於今年4月25日晚間9時許在新北市中和區發現遭人跟蹤，隨即撥打110報案，隨後至中和警分局中和派出所說明過程，並提供2輛可疑車輛車牌。警方根據被害人提供車號，通報警網攔下2輛自小客車，經盤查24歲的彭姓、林姓、李姓男子，因無違法事證，現場予以告誡約制後放行。

詎料，連男離開派出所後於晚間10時許在中和景平路，又被3人假藉行車糾紛攔車，據了解，連男遭3名男子動手圍毆，造成手部擦挫傷，連男遂再次至中和派出所求助。