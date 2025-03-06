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涉教唆打人 王大陸500萬交保

聯合報／ 記者王長鼎林昭彰／新北報導
藝人王大陸涉嫌教唆打人前晚遭檢方聲押禁見，新北地方法院昨裁定五百萬元交保；王交保後面對媒體詢問，只說謝謝沒有其他回應。記者杜建重／攝影
藝人王大陸涉嫌教唆打人前晚遭檢方聲押禁見，新北地方法院昨裁定五百萬元交保；王交保後面對媒體詢問，只說謝謝沒有其他回應。記者杜建重／攝影

藝人王大陸逃避兵役被捕，意外被查出曾因搭Uber糾紛，教唆富二代友人游翔閔找人毆打連姓司機，二人均被檢方聲押禁見；新北地方法院昨裁定王五百萬元交保、游羈押禁見；警方昨也拘捕三名涉嫌動手打人男子，其中一人是現役軍人，檢方依傷害罪命三人各五萬元交保。

王大陸昨天中午辦保完畢，被眾多媒體包圍，僅回說「謝謝，不好意思。」快速搭車離去。三名動手男子經查無幫派註記，但警方查出疑是受卅七歲四海幫分子海巨堂堂主、綽號「小阿俊」的陳子俊指使，陳行蹤不明，追查中。

王大陸去年四月十八日在台北市搭Uber特斯拉轎車，懷疑連姓司機繞路，雙方在車上口角，到達目的地後王大陸下車發現鑰匙遺落車上，因無法打開車門猛敲車窗要求停車，雙方再爆衝突。

王事後疑透過游翔閔找上四海幫陳子俊出面，去年四月廿五日晚上九時許，陳指派均為廿四歲的林、彭、李男三人，分乘二輛車尾隨連男車輛，連在新北市中和區發現遭人跟蹤，曾撥打一一○報案，並至中和警分局中和派出所提供二輛車車牌。警方通報警網攔下二車盤查三人，因無違法事證，告誡約制後放行。

連男離開派出所後，晚間十時許在中和景平路又被三人假藉行車糾紛攔下並遭打傷，連男再次至中和派出所「報案」，但隨後前往醫院驗傷，未再返回派出所完成筆錄。

檢警因偵辦王大陸逃兵案查扣手機，發現有連男遭打畫面，意外查出王涉教唆行凶，前天先拘王、游二人，昨天再逮三名逞凶者，其中李男是成功嶺現役軍人。

檢方前晚聲押王大陸和游翔閔，法院昨裁准游羈押禁見，另認為王涉犯使公務員登載不實、教唆傷害、個人資料保護法等罪嫌，但考量經檢警二度搜索查扣相關事證，且游男裁定羈押禁見，串證、滅證之風險降低，以五百萬元交保，限制出境、出海及限制住居。

傷害罪 兵役 富二代 教唆傷害 王大陸

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